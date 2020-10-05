مقاتلة روسية تعترض طائرة دورية ألمانية وأخرى استطلاع سويدية فوق بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن قيام مقاتلة روسية من طراز سو-27 باعتراض طائرة ألمانية وطائرة استطلاع سويدية فوق بحر البلطيق.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية: "في الخامس من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، قامت وسائل السيطرة على المجال الجوي فوق المياه الدولية لبحر البلطيق

برصد أهداف جوية تقترب من الحدود الروسية. وقد قامت مقاتلة من طراز سو-27 تابعة لقوات الدفاع الجوي لأسطول بحر البلطيق بالتحليق للتعرف عليها وعدم السماح بانتهاك الحدود الروسية".

وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية قام بالتعرف على الأهداف، وتبين أنهما طائرة دورية من طراز "أوريون" تابعة للبحرية الألمانية، وطائرة استطلاع من طراز "غولفستريم" تابعة للقوات الجوية السويدية، وقامت المقاتلة بمرافقتهما فوق بحر البلطيق.