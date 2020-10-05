بمناسبة يوم المعلم...بوتين يشيد بجهد المعلمين في ظل انتشار وباء كورونا

وأشار بوتين خلال لقاء مع أساتذة وطلاب الجامعات التربوية بمناسبة يوم المعلم، اليوم الاثنين، إلى أن أهمية عمل المعلمين، وكذلك العاملين في المجال الطبي، وأفراد المهن الحيوية الأخرى للمجتمع، كانت موضع تقدير الجميع في الفترة الصعبة للوباء، خاصة في أشهر الإجراءات التقييدية القسرية الشديدة، قائلا: "أفهم أنه كان صعبا جدا على الجميع - تلاميذ المدارس وأولياء التلاميذ والمعلمين، لكنكم قمتم بعمل ممتاز كفريق واحد. في وقت قصير، تمكن المعلمون من إنشاء قاعدة والانتقال إلى التعليم عن بعد".

يشهد الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، الاحتفال بالمعلمين حول العالم في احتفالية تحمل اسم "اليوم العالمي للمعلم"، الذي تشترك فيه منظمة "يونيسف" ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعليم الدولية.

وبسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وتطبيق سياسة "التباعد الاجتماعي"، فإن الاحتفال بـ"اليوم العالمي للمعلم" في العام الحالي مختلفة، إذ ستقام الاحتفالات عبر شبكة الإنترنت، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحفل الافتتاحي لهذا اليوم وحفل توزيع جوائز "يونسكو- حمدان" الذي سيجري في 5 تشرين الأول/ أكتوبر، وحفل الختام الذي سيجري في 12 تشرين الأول/ أكتوبر، وستُقام خلال الأسبوع فعاليات وطنية وإقليمية وعالمية.