بوتين يشدد خلال اتصال مع باشينيان على ضرورة وقف العمليات العسكرية في قره باغ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثته مع رئيس وزراء أرمينيا، على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في إقليم قره باغ.

وجاء في بيان الكرملين، اليوم الاثنين، في هذا الشأن: "بمبادرة من الجانب الأرميني، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان... تناولت مناقشة المواجهة المسلحة المتصاعدة في منطقة ناغورني قره باغ، والتي اكتسبت طابعا واسعا وأدت إلى خسائر فادحة في كلا الجانبين، بما في ذلك خسائر في صفوف المدنيين".

وأضاف البيان: "أكد فلاديمير بوتين مجددا على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية".

وكان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان قد أكدا، اليوم، في اتصال هاتفي على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قره باغ.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بشأن المحادثة الهاتفية بين وزيري الخارجية الروسي والفرنسي: "تم خلال المحادثة بحث الوضع في إقليم قره باغ، وأعربا عن قلقهما البالغ على خلفية تواصل العمليات العسكرية الشاملة، ودعا الوزيران الأطراف المتنازعة إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار وتصعيد التوتر".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.