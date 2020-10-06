عمدة موسكو: الوضع المتعلق بفيروس" كورونا" يصبح أكثر تعقيدا يوما بعد يوم

أكد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن الوضع فيما يتعلق بـ "فيروس" كورونا المستجد يصبح أكثر صعوبة يوما بعد يوم، مع استمرار زيادة عدد الإصابات.

موسكو - سبوتنيك. و كتب سوبيانين في مدونته : "الوضع فيما يخص فيروس "كورونا" المستجد، يصبح يوما بعد يوم أكثر تعقيدًا وأكثر مأساوية ونقترب من ذروة فصل الربيع، حيث تجاوز عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى اليوم 1000 شخص والحالات في ازدياد".

يشار إلى أن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في روسيا، أعلن اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع وتيرة الإصابات بالفيروس ورصد 11615 حالة جديدة لتدنو من أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء، ووصل الإجمالي إلى 1237504.

وأوضح المقر أن "توزيع الإصابات كالتالي: موسكو 4082، سانت بطرسبورغ 411، ومنطقة ضواحي موسكو 347 حالة".