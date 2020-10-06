بوتين يكشف عن زيادة متوسط العمر في روسيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن متوسط العمر في روسيا الاتحادية ارتفع بمقدار 4.5 عام على مدى 10 سنوات .

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، في اجتماع لمجلس تطوير الثقافة البدنية لدى الرئيس الروسي:

"إن الزيادة في متوسط العمر في روسيا في الفترة ما بين الأعوام 2009 - 2019 قد زادت عن 4.5 عام. هذا مؤشر جيد. من الضروري الحفاظ على هذا التطور الإيجابي".

وأوضح الرئيس الروسي بأن نسبة المواطنين الروس الذين يمارسون الرياضة قد ازدادت منذ عام 2009 من نسبة 15 بالمئة إلى 43 بالمئة.

وقال: "ازداد عدد الأشخاص من مختلف الأجيال الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم بمقدار 2.5 مرة منذ عام 2009 حيث بلغ حوالي 60 مليون شخص... أي أنه تجاوز بشكل طفيف المؤشرات الواردة في الاستراتيجية، ونسبة المواطنين الذين يمارسون الرياضة قد بلغت الآن، على ما أعتقد، حوالي 43 في المائة، مقابل 15 في المائة عام 2009" .

هذا وترأس الرئيس الروسي اليوم اجتماعا عبر الفيديو لمجلس تطوير الثقافة البدنية لدى الرئاسة الروسية بهدف تقييم نتائج تنفيذ استراتيجية تطوير اللياقة البدنية والرياضة التي تنتهي مدة سريانها العام الحالي ومناقشة البنود الأساسية لوثيقة جديدة للأعوام العشرة المقبلة.