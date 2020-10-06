روسيا تعلق على أحداث قيرغيزستان

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أمل موسكو في حل الوضع في قيرغيزستان بالطرق السلمية وعلى أساس قانوني، وأكدت على دعوة موسكو لجميع القوى السياسية للتحلي بالمسؤولية من أجل الحفاظ على أمن واستقرارا البلاد.

وجاء في تعليق الخارجية الروسية، المنشور على موقعها، اليوم الثلاثاء: "روسيا مهتمة بضمان الاستقرار السياسي الداخلي لقيرغيزستان - شريكتها الاستراتيجية وحليفتها- وأمن ورفاهية الجميع في هذا البلد".

وأضاف البيان: "نأمل في حل سريع للأزمة في إطار قانوني، من خلال المفاوضات وبدون استخدام القوة ندعو جميع القوى السياسية في هذه اللحظة الحاسمة إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن الداخليين".

وجرت الانتخابات البرلمانية في قرغيزستان، يوم الأحد، حيث استقبلت مراكز الاقتراع الناخبين في غضون 12 ساعة – من الساعة الثامنة صباحا (الساعة الخامسة صباحا بتوقيت موسكو) إلى الساعة الثامنة مساء (الساعة الخامسة عصرا بتوقيت موسكو). وقد تقدم 16 حزباً لشغل مقاعد في برلمان البلاد.

وبعد فرز أوراق التصويت في 98 في المائة من مراكز الاقتراع، إلى أن هناك أربعة أحزاب قد دخلت البرلمان، كما يلي: "بيريمديك" (الوحدة) بنسبة 24.52 في المئة من الأصوات و"ميكينيم قيرغيزستان" (قيرغيزستان الحبيبة) بنسبة 23.89 في المئة، و"قيرغيزستان" بنسبة 8.73 في المئة و"بوتون قيرغيزستان "(قيرغيزستان المتحدة) بنسبة 7.11 في المئة. ولم تجتز بقية الأحزاب حاجز الـ 7 في المائة.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بقرغيزستان في وقت سابق، بأن "المحتجين دخلوا إلى مبنى لجنة الدولة للأمن القومي في قيرغيزستان، حيث يتواجد الرئيس السابق". واقتحموا كذلك مبنى البيت الأبيض الذي يضم مقرات الرئاسة والبرلمان في بيشكيك، عاصمة قرغيزستان.

واستخدمت الشرطة في قرغيزستان الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا احتجاجا على نتيجة الانتخابات البرلمانية، بعد أن حاول بعض المتظاهرين اقتحام مقر الحكومة.