لافروف يناقش مع نظيره القبرصي مسألة التسوية في الجزيرة

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع نظيره القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، التسوية في قبرص وجدول الأعمال الثنائي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية : "تبادل وزيرا الخارجية الآراء حول المسائل الملحة من جدول الأعمال الثنائي والإقليمي، بما فيها قضية التسوية في قبرص، مشددا على ضرورة تنفيذ اتفاقات مجلس الأمن الدولي".

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطريها الشمالي والجنوبي، وتعتبر تركيا الدولة الوحيدة التي تعترف بجمهورية شمال قبرص التركية، ولم تعترف بها الأمم المتحدة.

وتتدخل تركيا عسكريا في الأراضي الشمالية في قبرص منذ عام 1974، إذ أرسلت إليها نحو 30 ألفا من جنودها، مشكلة دولة شمال قبرص التركية.

وبات نحو 35 في المئة من الأراضي القبرصية محتلا من قبل تركيا. وانقسمت الجزيرة إلى جزأين، تركي ويوناني، وبينهما ما يسمى بــ"الخط الأخضر" الذي يقع تحت سيطرة قوات الأمم المتحدة.