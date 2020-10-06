القاعدة الروسية في قيرغيزستان تطبق نظام مكافحة الإرهاب المشدد

وجاء في بيان للمكتب الصحفي "من أجل منع أية استفزازات مرتبطة بالوضع المتفاقم في جمهورية قيرغيزستان، تم تطبيق نظام مكافحة الإرهاب المشدد على أراضي قاعدة "كانت" الجوية الروسية 999"

وأوضح المركز أن جميع الأنشطة المخطط لها من التدريب القتالي والحياة اليومية في القاعدة الجوية يتم تنفيذها بالكامل. مشيرا إلى أنه يتم الآن تجهيز الوحدات للتحقق النهائي لعام 2020، والذي وفقًا للخطة، سيتم تنفيذه من قبل لجنة المنطقة العسكرية".

يذكر أنه سبق وجرت في قرغيزيا يوم الأحد انتخابات برلمانية، وقد تقدم 16 حزباً لشغل مقاعد في برلمان البلاد. وبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين اشتركوا في هذه الانتخابات نسبة 56.6 في المئة.

هذا وتدل النتائج الأولية للتصويت، بعد فرز أوراق الاقتراع الواردة من نسبة 98 في المئة من مراكز الاقتراع ، على أن هناك أربعة أحزاب قد دخلت البرلمان، كما يلي: "بيرمديك" (الوحدة) بنسبة 24.52 بالمائة من الأصوات، "مكينيم قيرغيزستان" (قيرغيزستان الحبيبة) بنسبة 23.89 في المئة، " قيرغيزستان" بنسبة 8.73 في المئة و" بوتون قرغيزستان "(" قرغيزستان المتحدة" بنسبة 7.11 بالمئة. ولم تجتاز بقية الأحزاب حاجز الـ 7 في المئة.