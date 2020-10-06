أمريكا تكشف تفاصيل اتفاق تاريخي يقضي بخفض اعتمادها على اليورانيوم الروسي

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اتفاق موسكو وواشنطن على تمديد أجله 20 عاما مع تعديل لاتفاق نووي يهدف إلى تقليل واردات اليورانيوم من روسيا.

وقالت الوزارة في بيان: "وقعت وزارة التجارة الأمريكية و المؤسسة الحكومية للطاقة الذرية روس آتوم ، نيابة عن حكومة روسيا الاتحادية، تعديلا نهائيا لاتفاقية (تعليق مكافحة الإغراق على اليورانيوم من روسيا)".

وأوضحت الوزارة في البيان الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن هذا التمديد للاتفاقية سيتم العمل به حتى عام 2040، ويقلل من اعتماد الولايات المتحدة على اليورانيوم المستورد من روسيا خلال تلك الفترة الزمنية.

وقال وزير التجارة ويلبر روس: "ستسهم هذه الاتفاقية التاريخية في تنشيط الصناعة النووية الأمريكية، مع تعزيز المصالح الاستراتيجية الطويلة المدى لأمريكا. إنها تمثل نجاحا آخر لنهج إدارة ترامب (أمريكا أولا) لاتفاقيات التجارة الدولية".

قبل التعديل، سمحت الاتفاقية لصادرات اليورانيوم الروسي بتلبية ما يقرب من 20% من طلب التخصيب الأمريكي، لكن بموجب الاتفاقية المعدلة، سينخفض هذا الرقم إلى متوسط 17% تقريبا على مدار العشرين عاما المقبلة، ولن يتجاوز 15% بدءا من عام 2028.