مقاتلة روسية تعترض 3 طائرات عسكرية بريطانية فوق البحر الأسود

قامت مقاتلة روسية من طراز "سو-27" باعتراض ثلاث طائرات عسكرية بريطانية فوق البحر الأسود، من بينها طائرتان مقاتلتان من طراز "تايفون".

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء: "قامت وسائل التحكم والسيطرة على المجال الجوي برصد أربعة أهداف طائرة تقترب من الحدود الروسية فوق البحر الأسود، وبهدف التعرف عليها ومنعها من انتهاك الحدود حلقت مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية".

وأضاف البيان: "قام طاقم المقاتلة بالتعرف على الأهداف وتبين أنها، طائرة استطلاع استراتيجية من طراز "أر سي-135"، ومقاتلتان من طراز "تايفون" وطائرة للتزود بالوقود من طراز "كيه سي-3"، تابعة للقوات الجوية البريطانية، وقامت المقاتلة بمرافقتها فوق مياه البحر الأسود".

يذكر أنه سبق وأعلن القائد العام للقوات الفضائية الجوية الروسية أنه زاد في الآونة الأخيرة، عدد الطلعات التي تقوم بها الطائرات التابعة لحلف الناتو بالقرب من الحدود الدولية لروسيا الاتحادية، وذلك ليس فقط بواسطة طائرات استطلاع وإنما وبطائرات قتالية. ووفقا للجنرال سوروفيكين، قد قامت طائرات تابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية خلال شهر آب/أغسطس وحده، بـ 27 طلعة بمهمة اعتراض طائرات استطلاع أجنبية فوق مياه بحر البلطيق وبحر بارنتس والبحر الأسود وبحر أوخوتسك.