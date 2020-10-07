كيف يحتفل بوتين بعيد ميلاده هذا العام في ظل انتشار وباء كورونا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكرس النصف الأول من اليوم للعمل على جدول الأعمال والمحادثات الهاتفية الدولية، أما النصف الثاني من اليوم سيحتفل بعيد ميلاده مع العائلة والأصدقاء.

ويشار إلى أن عيد ميلاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يصادف يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ويبلغ عمره 68 سنة.

وولد الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1952، في مدينة لينينغراد (سان بطرسبرغ حاليا).

والجدير بالذكر أن الرئيس الروسي احتفل بأعياد ميلاده السابقة إما بالذهاب إلى التايغا الروسية أو لعب مباراة هوكي مع أصدقائه.