بوتين : سنعمل مع أي رئيس مستقبلي للولايات المتحدة يثق به الشعب الأمريكي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المواطنين هم من يقيمون المرشحين للرئاسة في أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وروسيا هي مجرد مراقب خارجي.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقابلة صحفية، نقلتها قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "موقف المرشحين للرئاسة في أي بلد، بما في ذلك في دولة عظمى.. مثل الولايات المتحدة يقيم من قبل ناخبي هذا البلد، وفي هذه الحالة من قبل مواطني الولايات المتحدة. أما نحن فمراقبون خارجيون، ولا نتدخل".

وأضاف بوتين "سنعمل مع أي رئيس مستقبلي للولايات المتحدة، مع الشخص الذي سيثق به الشعب الأمريكي".

وتابع عن بايدن "أما بالنسبة لمرشح الحزب الديمقراطي، فيمكن أن نقول: من المؤسف، نرى خطابا حادا معاديا لروسيا".

وأعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، يوم 19 أغسطس/ آب، ترشيح جو بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وأكد بايدن يوم 21 أغسطس، قبوله رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري مع جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، وهما أبرز المرشحين في تلك الانتخابات.