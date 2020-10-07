"غازبروم" تعلن رفضها لقرار بولندا في قضية "التيار الشمالي 2" وترغب بالاستئناف

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية رفضها لقرار هيئة مكافحة الاحتكار البولندية في قرارها المتعلق بمشروع "التيار الشمالي 2"، الذي يتوجب على الشركة وفقه دفع غرامة مالية تبلغ نحو 6,467 مليار يورو.

وقالت الشركة الروسية في بيان لها بأنها ترفض قرار المنظمة الصادر في 6 أكتوبر الذي يفرض غرامة على الشركة تصل لـ6,467 مليار يورو.

ووفقا لـ"غازبروم" فإن المنظم البولندي يتهمها والشركاء الأوروبيين في "نورد ستريم 2" بأنهم لم يتفقوا مع السلطات البولندية على إنشاء مشروع مشترك لتنفيذ المشروع، ويؤكد القلق "في الواقع، لم يتم تنفيذ المشروع من خلال مشروع مشترك، ولكن من قبل شركة تابعة لشركة غازبروم مع جذب تمويل الديون".

هذا وستستخدم "غازبروم" بالتأكيد حقها في استئناف القرار، لأنها لم تنتهك تشريعات مكافحة الاحتكار في جمهورية بولندا، عند الاستئناف ضد قرار هيئة مكافحة الاحتكار، لا يمكن تنفيذه حتى يدخل قرار المحكمة ذي الصلة حيز التنفيذ ، بحسب بيان الشركة.

هذا وكانت هيئة تنظيم مكافحة الاحتكار البولندية UOKiK قد أعلنت اليوم الأربعاء إنها فرضت غرامة قدرها 7.6 مليار دولار على شركة "غازبروم" في قضية "نورد ستريم 2" وغرمت الشركاء الأوروبيين للمشروع ما مجموعه 61 مليون دولار. كما ذكرت UOKiK أن شركاء المشروع ملزمون بإنهاء اتفاقيات التمويل لبناء خط أنابيب الغاز في غضون 30 يوما.