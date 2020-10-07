أعشاب مشتعلة تتسبب بحريق في مستودع للذخيرة في ريزان الروسية... فيديو

تسبب حريق لأعشاب اشتعلت بالقرب من مخزن للذخائر في منطقة ريزان الروسية، الى احتراق المخزن الذي كان يحتوي على ذخائر مدفعية.

هذا وتدخلت فرق الإطفاء لإخماد الحريق، إلا ان الرياح الشديدة ساهمت في وصوله إلى المخزن حيث سمع دوي عدد من الانفجارات العائدة للذخائر الموجودة في المخزن.

وبحسب بيان نشرته الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية فإنه "في 7 أكتوبر وبحوالي الساعة 13.20، اشتعلت النيران في الأعشاب المحيطة بمستودع تخزين الذخائر بالمنطقة العسكرية الغربية الواقعة في منطقة حرجية بالقرب من قرية Zheltukhino في منطقة ريزان، وساهمت الرياح الشديدة بانتشار الحريق إلى موقع تخزين ذخيرة المدفعية".

كما وجاء في البيان بأنه تم إجلاء الموظفين والمدنيين من مكان الحادث. ولم تقع إصابات ولا توجد تهديدات للمستوطنات القريبة.