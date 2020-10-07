إرسال روبوتات للمساعدة بإطفاء حرائق المستودعات في منطقة ريزان الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن إرسال روبوتات ورجال إطفاء، بالإضافة إلى 100 متخصص من قوات الهندسة إلى المستودعات المحترقة في منطقة ريزان الروسية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "تم إرسال مفرزة موحدة من قوات الهندسة في المنطقة العسكرية الغربية إلى موقع الحريق في منطقة مستودع تخزين الذخيرة في منطقة جلتوخينو في منطقة ريزان".

وتضم المفرزة أكثر من 15 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة، بما في ذلك مركبات العزل الهندسية إي إم بي- وأنظمة إزالة الألغام الآلية "أوران-6" وأنظمة إطفاء الحرائق " أوران-14"، بالإضافة إلى نحو 100 متخصص من قوات الهندسة.

وفي الوقت الحالي، توجد في مكان إطفاء النيران 11 وحدة من المعدات العسكرية الخاصة، بما في ذلك دبابات خاصة بإطفاء الحرائق، بالإضافة إلى نحو 150 من الأفراد العسكريين.

كما جرى إرسال أربع طائرات عسكرية من طراز إيل-76" وثلاث مروحيات خاصة بإطفاء الحرائق من طراز "مي -8" إلى أحد المطارات في منطقة ريزان.