شويغو يجري مباحثات هاتفية مع نظيريه الأرميني والأذربيجاني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو، أجرى مباحثات هاتفية مع نظيريه الأرميني والأذربيجاني، بحثوا خلالها الوضع في إقليم قره باغ.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء: "أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مساء يوم 7 أكتوبر، مباحثات هاتفية مع وزير الدفاع الأرميني دافيد تونويان والأذربيجاني زاكير غانسانوف".

وأشار البيان إلى أن الوزراء بحثوا الوضع في إقليم قره باغ.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/سبتمبر، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرمني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قره باغ.

وأعلنت أرمينيا، في وقت سابق، استعدادها لإجراء مفاوضات حول قره باغ في إطار مجموعة مينسك، التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ومن جانبه، أعلن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، بأن بلاده ستستعيد وحدة أراضيها، وأن القتال سيتوقف في قره باغ فقط إذا استوفت يريفان شرط سحب قواتها من الإقليم.