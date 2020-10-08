الأسد يتوقع عقد لقاء مع بوتين قريبا 

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إنه "من المتوقع عقد اجتماع بينه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المستقبل القريب".

وأكد الأسد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الاتصالات بينه والرئيس الروسي الاتصال في الوقت الحالي، تتم بشكل رئيسي عبر الهاتف، بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.



وأضاف الرئيس السوري، "لدينا اتصال منتظم عبر الهاتف، خصوصا كلما حدث شيء جديد ، أو كلما كانت هناك حاجة إلى هذه المحادثات".

كان الرئيس السوري قال في تصريحات يوم الأربعاء، ردا على حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنيته السابقة في تصفيته، قائلا إن: "الاغتيال يُمثل طريقة عمل أمريكية، فهذا ما يفعلونه دائما، على دى عقود، وفي كل مكان، في مناطق مختلفة من العالم، وبالتالي فهو ليس أمرا جديدا".

وبخصوص الطريقة المثلى لردع مثل هذه الأعمال، أوضح الرئيس السوري قائلا: "المسألة لا تتعلق بالحادث نفسه، ولا بالخطة الموضوعة بخصوص هذا الشخص أو هذا الرئيس، بل تتعلق بالسلوك".

وأكد الأسد، أنه "لا شيء سيردع الولايات المتحدة عن ارتكاب هذا النوع من الأعمال الشريرة (الاغتيالات) ما لم يكن هناك توازن دولي، بحيث لا تستطيع الولايات المتحدة أن تنجو بجريمتها، وإلا فإنها ستستمر في ارتكاب هذا النوع من الأفعال في مختلف المناطق، ولا شيء سيوقفها".