الدفاع الروسية تستعين بـ"إيل 76" لإخماد حريق مستودع الذخيرة في ريزان

وجاء في بيان صادرعن الدفاع الروسية: "قامت ثلاث طائرات من طراز إيل 76 التابعة للقوات الجوية الروسية برش 126 طنا من الماء لإخماد حريق نشب في منطقة في مستودع أسلحة بالقرب من مدينة ريازان. وبعد الرحلة، عادت طائرات النقل العسكري إلى مطار دياجيليفو في ريزان لتزويد الطائرة بالمياه وتنفيذ رحلة ثانية".

هذا وكان وزير الطوارئ الروسي، يفغيني زينيتشيف، قد توجه إلى المنطقة التي وقع فيها الحريق.

وبحسب وزارة الطوارئ، فقد تم إجلاء أكثر من 1.6 ألف شخص من 14 قرية في منطقة ريزان، كما وقد تضررت بعض المباني المجاورة لمكان الانفجار.

وبحسب بيان نشرته الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية فإنه "في 7 أكتوبر وبحوالي الساعة 13.20، اشتعلت النيران في الأعشاب المحيطة بمستودع تخزين الذخائر بالمنطقة العسكرية الغربية الواقعة في منطقة حرجية بالقرب من قرية Zheltukhino في منطقة ريزان، وساهمت الرياح الشديدة بانتشار الحريق ليصل إلى موقع تخزين ذخيرة المدفعية".

الجدير بالذكر أن طائرات "إيل 76" مزودة بأجهزة رش الماء (VAP-2) بسعة 42 طنًا، وقد تلقى الطيارون تدريبات مناسبة لأداء مثل هذه المهام.