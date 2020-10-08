تواصل الانفجارات في مستودع ذخيرة في منطقة ريزان الروسية

أفادت أجهزة الطوارئ الإقليمية بأن النيران والانفجارات في مستودع الذخيرة في مقاطعة ريازان ما زالت تدوي.

وقال ممثل أجهزة الطوارئ لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "النيران والانفجارات ما زالت متواصلة، بمعدل ثلاثة انفجارات في الدقيقة".

وأكدت السلطات، إصابة خمسة أشخاص وعدم وجود ضحايا في هذا الحادث.

ويخطط خبراء وزارة الدفاع لاحتواء الحريق داخل ترسانة السلاح نفسها .

وقامت وزارة الدفاع الروسية بتشكيل مجموعة من القوات لمواجهة آثار الحادث، ويشارك في عمليات الإطفاء أكثر من 650 عسكريا.

وتسبب حريق أعشاب امتد بفعل رياح قوية إلى مستودع لقذائف المدفعية في وحدة عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الغربية في الحادث، كما تم وقف حركة المرور على الطريق السريع الفيدرالي "قزوين".