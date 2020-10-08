"كلاشنيكوف" تخفر الحدود البحرية

وتنتج الشركة التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف زوارق "لامانتين" لحرس الحدود، وقد أنتجت 4 زوارق من هذه الفئة، يحمل آخرها اسم "غريف"، وسينضم هذا الزورق إلى قوات حراسة الحدود الروسية في البحر الأسود في أقرب وقت، وأخذ صانعه في الاعتبار تمنيات حرس الحدود.

ويتمتع زورق "غريف" بإمكانيات كبيرة لتسيير دوريات لتأمين المياه الإقليمية والسواحل، ويمكنه أن يسير بسرعة لا تقل عن 18 عقدة، ويمكن تزويده بوقود يكفي لـ20 يوما.

وقالت مؤسسة "روستيخ" التي تدير قطاع التكنولوجيا في روسيا إن زوارق "لامانتين" خصصت لمراقبة الوضع الأمني في البحار عند شواطئ الدولة وإيقاف السفن التي تخترق حدود الدولة وتفتيشها، ويمكن استخدامها أيضا لنقل الناس والحمولات وإطفاء الحرائق في السفن والمنشآت الساحلية، ومساعدة السفن المنكوبة.