رئيس الوزراء الروسي يزور العاصمة الأرمينية

قالت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، سيزور العاصمة الأرمينية يريفان، غدا الجمعة، للمشاركة في اجتماع المجلس الحكومي الأوراسي.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الحكومة أنه "في 9 أكتوبر 2020، سيزور رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، جمهورية أرمينيا (يريفان) ويشارك في اجتماع المجلس الحكومي الدولي الأوراسي".

سيكون الاجتماع القادم هو الرابع والعشرون منذ بداية عمل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والخامس هذا العام. عقد الاجتماع السابق لرؤساء الحكومات في 17 يوليو/ تموز في مينسك.

من المقرر أن ينظر المجتمعون خلال اللقاء، بعين الاهتمام للوضع الوبائي وقضية منع انتشار فيروس كورونا.

كما سينظر المجلس أيضا في التوجهات الاستراتيجية لتطوير التكامل الاقتصادي داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حتى عام 2025.