بوتين يدعو إلى إنهاء الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ لدوافع إنسانية

وقال الكرملين في بيان، اليوم الخميس: "بعد سلسلة من المحادثات الهاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، دعا رئيس روسيا الاتحادية إلى إنهاء الأعمال العدائية في منطقة نزاع ناغورني قره باغ، لأسباب إنسانية من أجل تبادل جثث القتلى والسجناء".

ودعا عدد من الدول، من بينها روسيا وفرنسا، طرفي الصراع إلى ضبط النفس . كما أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، يوم الأحد الماضي، أشارا خلالها إلى أهمية بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في قره باغ.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.