باكو ويريفان تؤكدان المشاركة في محادثات موسكو بشأن النزاع في قره باغ

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين أن أذربيجان وأرمينيا أكدتا مشاركتهما في المشاورات التي ستجري في موسكو والخاصة بالنزاع في ناغورني قره باغ.

موسكو-سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، إن "باكو ويريفان أكدتا مشاركتهما في المشاورات في موسكو، والتحضيرات للقاء جارية".

هذا ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء مشاورات في موسكو اليوم الجمعة 9 تشرين الأول / أكتوبر، بشأن الوضع في ناغورني قره باغ.

كما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إلى إنهاء الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ، لأسباب إنسانية من أجل تبادل الجثث والأسرى.

وكان عدد من الدول، من بينها روسيا وفرنسا، دعت طرفي الصراع إلى ضبط النفس. كما أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، يوم الأحد الماضي، أشارا خلالها إلى أهمية بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في قره باغ.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، في 27 أيلول/ سبتمبر الحالي، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.