الطاقة الروسية: روسيا تولي اهتماما كبيرا للهيدروجين في قطاع الطاقة

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، خلال أسبوع الطاقة العالمي المباشر، أن للهيدروجين إمكانات كبيرة في قطاع الطاقة، وتولي روسيا اهتمامًا خاصًا به.

وقال نوفاك اليوم الجمعة: "من أهم المسائل المهمة حاليا هو الهيدروجين وإنتاجه وتخزينه واستخدامه في المستقبل كمصدر للطاقة أو لتخزين الطاقة. بالمناسبة، نولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الأمر في روسيا، وشركاتنا مثل غازبروم وروس آتوم تقوم بالأبحاث العلمية في هذا الاتجاه، وتطوير التقنيات المناسبة".

وأضاف بقوله: "يعتمد الأمر على التكلفة والاقتصاد، في الواقع هناك إمكانات كبيرة في هذا المجال. يتوقع الكثيرون أن تصل حصة الهيدروجين في سوق الطاقة في المستقبل من 7 إلى 25 في المئة".

واختتم قائلا: "بالطبع، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض تكلفة تقنيات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن هذه التقنيات تتطور الآن بنشاط، وهذا بالطبع سيجعل مسألة إنتاج الهيدروجين أرخص.. يعد الغاز الطبيعي المصدر الرئيسي لإنتاج ما يسمى بالهيدروجين "الرمادي" و"الأزرق".

الجدير بالذكر أن طائرة ركاب تجارية تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، كانت قد نفذت أول رحلة ناجحة الشهر الماضي فوق سماء المملكة المتحدة البريطانية.