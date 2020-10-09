بنك روسي يخصص حوالي 4000 دولار للطلاب المتميزين

أطلق "ألفا بنك" الروسي مشروعا بعنوان "ألفا شانس" يحصل خلاله الطلاب المتميزون في الجامعات الروسية، على مبلغ 3900 دولار.

ووفقا لمدير التسويق والاتصالات في البنك، أليكسي جيازوف، تم إطلاق المشروع بهدف مساعدة الطلاب لتحقيق النجاح من خلال دفع تكاليف الدورات التدريبية أو شراء كمبيوتر جيد أو تمويل مشروع لهم خاص.

وقال جيازوف: "هناك العديد من الطلاب الأذكياء والمبدعين في بلدنا. يفتقر الكثير من الناس إلى أشياء بسيطة لبدء حياة ناجحة، مثل المال وبيئة مريحة لمشاركة الخبرات".

وأكد المدير أن المشاركين في مشروع "ألفا شانس" سيتمكنون من التواصل مع أشخاص ذو خبرة عالية مثل: رواد الأعمال والمدراء، كما سيحصل أفضل الطلاب على دورات تدريبية مدفوعة الأجر في البنك، وسيتمكنون في المستقبل من الحصول على وظيفة مرموقة في البنك.