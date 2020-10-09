لافروف: تم إنشاء منصب القنصل الفخري لروسيا في غرينلاند

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عقب اجتماع مع وزير الخارجية الدنماركي إيبي كوفود، إن كوبنهاغن وافقت على إنشاء منصب "القنصل الفخري" لروسيا في غرينلاند.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "نحن ممتنون لزملائنا الدنماركيين لموافقتهم على إنشاء منصب القنصل الفخري لروسيا في غرينلاند".

وأضاف الوزير الروسي: "نحن الآن بصدد استكمال الإجراءات البيروقراطية".

في وقت سابق أفيد أن لافروف أجرى محادثات مع كوفود في موسكو، ناقش خلالها العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية الحالية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في آب/ أغسطس الماضي، عن رغبته في شراء جزيرة غرينلاند كوسيلة لتوسيع رقعة الأراضي الأمريكية.

ولقيت فكرة شراء الولايات المتحدة لجزيرة غرينلاند تهكما وسخرية من قبل سياسيين دنماركيين.

يذكر أن غرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم، تبلغ مساحتها 2 مليون كم مربع، وتتمتع بحكم ذاتي في ظل السيادة الدنماركية.