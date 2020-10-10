بوتين: قطاع الزراعة في روسيا كان صامدا رغم الأشهر "الأكثر صعوبة" بسبب كورونا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن قطاع الزراعة في روسيا أظهر صمودا واضحا وسط أزمة وباء كوفيد-19، ولم يكن هناك أي خلل في توزيع الأغذية داخليا في تلك الأوقات الصعبة بسبب الوباء.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في كلمة بثتها قناة روسيا-24: "أريد التأكيد على أنه رغم الظروف الصعبة المتعلقة بوباء كورونا، وسط القيود، واصل القطاع الزراعي بشكل فيه ثبات".

ووفق الرئيس الروسي، فإن معدلات الحصاد مرتفعة، ومن المتوقع أن يتم حصاد أكثر من 120 مليون طن من الحبوب هذا العام.

وأشار بوتين مهنئا العمال في القطاع الزراعي إلى أنه خلال "الأشهر والأسابيع الأكثر صعوبة خلال هذا العام، لم يسمح بحدوث خلل في الإمدادات الغذائية"، مضيفا أن موسم الحصاد بدأ في موعده هذا الصيف.

يذكر أن روسيا تشهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات اليومية بوباء كوفيد-19 خلال الأيام الماضية، وسجلت أمس السبت أعلى معدل يومي للإصابات بإحصاء 12846 إصابة، ليتجاوز إجمالي الإصابات مليون و285 ألف حالة.

وأعلن مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا، في بيان السبت، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت روسيا 12846 حالة إصابة بوباء "كوفيد-19" في 85 منطقة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1285084 حالة".

وصرحت نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا غوليكوف بأن أكبر عدد من الحالات في روسيا تم تسجيله سابقا في 11 أيار/مايو الماضي، عندما تم تسجيل 11656 إصابة خلال يوم واحد".

ودعت سلطات العاصمة الروسية موسكو أرباب الأعمال لنقل 30 بالمئة من العاملين إلى نظام العمل من المنزل، بالإضافة إلى تمديد العطلة المدرسية لمدة أسبوعين، وتشديد الرقابة على التزام المواطنين بارتداء الأقنعة الواقية.

وكانت وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طوره مركز "غأمالي" للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.