روسيا تسجل رقما قياسيا بمعدل الإصابات بكورونا لليوم الثالث على التوالي

سجلت روسيا لليوم الثالث على التوالي رقما قياسيا في الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد، متجاوزة الرقم القياسي المسجل في شهر أيار/مايو الماضي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" بيانات مركز العمليات الخاص بمتابعة الوباء في موسكو، اليوم الأحد، حيث سجلت روسيا 13634 حالة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 1.298.718 حالة.

وأوضح البيان أن الإصابات "سجلت في 85 منطقة، من بينها 3587 حالة لم تظهر عليها أعراض مرضية".

وسجل المركز 149 وفاة جديدة، ليرتفع إلى 22597، فيما ارتفع إجمالي المتعافين بـ 4240 خلال 24 ساعة إلى 1.020.442.

وأكد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن الوضع فيما يتعلق بـ "فيروس" كورونا المستجد يصبح أكثر صعوبة يوما بعد يوم، مع استمرار زيادة عدد الإصابات.

ودعت سلطات العاصمة الروسية موسكو أرباب الأعمال لنقل 30 بالمئة من العاملين إلى نظام العمل من المنزل، بالإضافة إلى تمديد العطلة المدرسية لمدة أسبوعين، وتشديد الرقابة على التزام المواطنين بارتداء الأقنعة الواقية.

كانت وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طوره مركز "غامالي" للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.