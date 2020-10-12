بوتين... هل يوجد له أصدقاء في عالم السياسة؟

ورأى بوتين في حديثه لتلفزيون "روسيا 1" أنه لا مكان للصداقة في عالم السياسة، مشير إلى أن من المفروض أن يخلو عالم السياسة من الأصدقاء.

ويجب على مَن يزاول النشاط السياسي أن يعتني بمصالح بلاده وشعبه ولا يبحث عن الأصدقاء في عالم السياسة. وقال بوتين:

"من المفروض ألا يوجد الأصدقاء في عالم السياسة. هناك مصالح الدولة والشعب التي يمثلها من يزاول النشاط السياسي".

وشدد بوتين على ضرورة أن يعتني رئيس الدولة أولا بمصالح الدولة:

"ومع ذلك يمكن بل يجب أن يسعى رئيس الدولة إلى إقامة علاقات حسنة مع رؤساء الدول الأخرى". ولفت بوتين إلى أن العلاقات الحسنة بين الناس، وبخاصة زعماء الدول، تساعد على حل المشاكل دائما. أما عندما تنعدم العلاقات الشخصية فإن ذلك يعرقل العمل لصالح بلادك.