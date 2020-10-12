زاخاروفا تكشف مهام روسيا في الساحة الدولية

ونوهت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في حديثها لتلفزيون "روسيا 1" إلى أن الغرب لا يملك الحق في أن يكون زعيما للعالم، مشيرة إلى أن روسيا تسعى إلى إثبات ذلك.

في المقابل لفتت زاخاروفا إلى أن :"إثبات أن الغرب لا يملك الحق في فرض هيمنته على العالم ليس مهمة روسيا الرئيسية. وترى روسيا لزاما عليها أن تعمل على تحقيق الوئام بين الدول وضمان تعايش الدول المختلفة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن إحدى المهام المطروحة على روسيا في مجال السياسة الخارجية تتمثل في تحقيق الوئام في الساحة الدولية ووضع حجر الأساس للعلاقات الدولية الذي يمكّن الدول التي تعتمد الأنظمة المختلفة وتتباين مستويات تطورها من التعايش في ظل السلام.

وأشارت: "يعتبر ذلك إحدى مهام سياستنا الخارجية وأحد أهداف دولتنا".