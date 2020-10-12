بوتين ومحمد بن زايد يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتسوية في الشرق الأوسط

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، قضايا التسوية في الشرق الأوسط.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين اليوم الاثنين، "أكدت المصلحة المشتركة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الإماراتية في مختلف المجالات، مع مراعاة الاتفاقات، التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الروسي إلى الإمارات في أكتوبر 2019 ... كما تم التطرق إلى أوضاع التسوية في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان: "تمت الإشارة إلى أهمية الجهود المشتركة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك التعاون بشأن لقاح "سبوتنيك-في" الروسي، والذي يجرى حاليا بموجبه تجارب إكلينيكية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأشار البيان إلى أن المحادثة جاء بمبادرة من الجانب الإماراتي.

وأشار البيان إلى أنه وخلال المحادثة هنأ آل نهيان بوتين بعيد ميلاده الـ 68، والذي صادف 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتشهد العلاقات الروسية الإماراتية تعاونا امتد على نحو خمسة عقود ويتنامى على مختلف الأصعدة وتوجت مسيرة العلاقات عام 2018 بتوقيع إعلان حول التعاون والشراكة الاستراتيجية.

وساهمت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دولة الإمارات، عام 2019، بشكل كبير في تعزيز العلاقات في مختلف المجالات سواء السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.