نيويورك بوست: ترامب يريد توقيع اتفاق نووي مع روسيا قبل الانتخابات

أكدت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن الرئيس ترامب ينوي إبرام اتفاق نووي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل انتخابات نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن كبار المسؤولين في البلدين يعملون لإنجاز الاتفاق.

وأوضحت الصحيفة أن واشنطن ناقشت مع موسكو مسألة الحد من التسلح في سلسلة من المكالمات الهاتفية على مدى الأشهر الستة الماضية وأثناء مفاوضات مبعوثيهما في فيينا، حسبما أفادت الصحيفة.

Trump reportedly wants to ink nuclear deal with Russia before election https://t.co/2cUFAUhsxi pic.twitter.com/PewCv7fVUP — New York Post (@nypost) October 12, 2020

​وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات اكتسبت زخما جديدا بعد أن التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين مع نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف، في جنيف في 2 أكتوبر.

أفادت الصحيفة نقلاً عن أحد المصادر أن إدارة ترامب تعتقد الآن أن لديها اتفاقًا مبدئيًا يوافق عليه الجانب الروسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب رفض سابقا توقيع الاتفاق لأنه كان يريد إدراج الصين كطرف ثالث في الاتفاق.