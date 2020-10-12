الإمارات توافق على مرحلة ثالثة من التجارب على لقاح "سبوتنيك - V"

وافقت وزارة الصحة في الإمارات العربية المتحدة على إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الاثنين: "يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن موافقة وزارة الصحة والوقاية في دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تجارب سريرية للمرحلة الثالثة من لقاح "سبوتنيك V" في الدولة، الذي تم تطويره في مركز "غامالي" الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية".

وتابع البيان: "كجزء من التجارب السريرية في الإمارات العربية المتحدة، التي يتم إجراؤها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، سيخضع المتطوعون للإشراف الطبي لمدة 90 يومًا بعد تلقي لقاح "سبوتنيك - V".

من جانبه قال مدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، لوكالة "سبوتنيك": "لقد أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أكثر الأساليب تقدمًا في العالم لمكافحة وباء فيروس كورونا. ويسعدنا الحصول على الموافقة لبدء التجارب ونتطلع إلى الإعلان عن عملية تسجيل المتطوعين في المستقبل. ستجرى التجارب السريرية في العديد من البلدان الأخرى في الأشهر المقبلة، ويسعدنا أن تصبح الإمارات العربية المتحدة أول دولة في الشرق الأوسط توافق على التجارب السريرية لقاح "سبوتنيك - V".

وسجلت وزارة الصحة الروسية، أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طوره مركز "غامالي" للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.