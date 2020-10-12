شركة "نوفاتيك" الروسية تزيد من إنتاجها للغاز في يناير - سبتمبر بنسبة 1.5%

ارتفع إنتاج شركة "نوفاتيك" الروسية من الغاز بنسبة 1.5 في المئة، ليصل إلى 56.71 مليار متر مكعب في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى أيلول/ سبتمبر من هذا العام، مقارنة مع 55.88 مليار متر مكعب في نفس الفترة من العام الماضي.

موسكو - سبوتنيك. وزادت الشركة، بشكل عام من إنتاجها للنفط بنسبة 1 في المائة، ليصل إلى 445.9 مليون برميل من النفط المكافئ. بينما انخفض إنتاجها من الهيدروكربونيات السائلة بنسبة 0.8 في المئة، ليصل إلى 8.992 مليون طن.

الجدير بالذكر أن "نوفاتيك" تعتبر من أكبر الشركات الروسية الخاصة التي تعمل في مجال إنتاج الغاز الطبيعي، وفي عام 2017 بعد إطلاق مشروع "يامال للغاز الطبيعي المسال" دخلت "نوفاتيك" سوق الغاز الدولية.

تقع حقول ومناطق الترخيص لـ"نوفاتيك" بشكل أساسي في دائرة يامالو نينيتس للحكم الذاتي، وهي أكبر منطقة في العالم من حيث إنتاج الغاز الطبيعي، وحصتها حوالي 80 بالمئة من إنتاج الغاز في روسيا وحوالي 15 بالمئة من الإنتاج العالمي.