أكثر من 50 دولة تبدي اهتماما باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك - V"

أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، اليوم الاثنين، أن أكثر من 50 دولة أبدت اهتمامًا باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك - V".

وقال دميترييف في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "لقد أبدت أكثر من 50 دولة اهتمامها. لدينا الكثير من الطلبات من الدول الرائدة، ومن المهم أيضًا بالنسبة للعديد من البلدان إجراء تجارب سريرية، بما في ذلك وعلى مواطنيها".

ويذكر أنه سبق وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأطلق على اللقاح اسم " سبوتنيك - V "، ويتضمن إدخال مكونين من الدواء بفاصل ثلاثة أسابيع.

وجاء في بيان الصندوق: "يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن موافقة وزارة الصحة والوقاية في دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تجارب سريرية للمرحلة الثالثة من لقاح "سبوتنيك - V" في الدولة... والذي تم تطويره في مركز "غامالي" الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، بدعم من مختبرات "بيورهيلث" الرائد في الإمارات العربية المتحدة".

وتعتبر التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك - V" في الإمارات العربية المتحدة جزءاً من التجارب السريرية للمرحلة الثالثة، إلى جانب التجارب السريرية المماثلة في روسيا وبيلاروس. ونُشرت نتائج التجارب السريرية للمرحلة الأولى والثانية للقاح "سبوتنيك - V" في المجلة الطبية الرائدة "ذا لانسيت"، وأظهرت أن الاستجابات المناعية الخلطية والخلوية قد تحققت في 100 بالمئة من المتطوعين دون ظهور أي تبعات خطيرة.

وكجزء من التجارب السريرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يتم إجراؤها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، سيخضع المتطوعون للإشراف الطبي لمدة 90 يومًا بعد حقنهم بلقاح "سبوتنيك - V".