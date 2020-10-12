نجاح اختبارات لقاح "سبوتنيك- V" وتطعيم أكثر من 12 ألف روسي

أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، اليوم الإثنين، نجاح اختبارات اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك- V"، وأنه تم تطعيم أكثر من 12 ألف مواطن روسي.

وقال دميترييف في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "تم تطعيم أكثر من 12 ألف شخص في روسيا. النتائج جيدة للغاية، هناك مستوى جيد جدًا من الأجسام المضادة التي ينتجها لقاحنا، ولذلك بالطبع، التجارب السريرية في روسيا تسير بشكل جيد".

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قال رئيس مركز "غامالي"، ألكسندر غونسبورغ لوكالة "سبوتنيك"، بأنه من بين ألفي متطوع تلقوا لقاح "سبوتنيك- V"، لم يكن هناك إصابات بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أنه سبق وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأشار ديميترييف إلى أن روسيا ستشارك نتائج الاختبارات مع دول أخرى. وأوضح أن: "سيجري شخص ما تجارب سريرية مثل الإمارات العربية المتحدة، وسيستخدم شخص ما البيانات من روسيا والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى حيث نجري تجارب إكلينيكية، من أجل الموافقة على لقاحاتنا دون إجراء تجارب سريرية في بلدانهم".

وبدأت التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا بعد التسجيل في موسكو في 7 أيلول/سبتمبر، وتم تطعيم أول المشاركين في 9 أيلول/سبتمبر. والعدد الكلي للمشاركين 40 ألف متطوع في الدراسة، 10 آلاف منهم سيحصلون على دواء وهمي، وهذا ضروري لاختبار فعالية اللقاح.

جاء في بيان الصندوق اليوم: "يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن موافقة وزارة الصحة والوقاية في دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تجارب سريرية للمرحلة الثالثة من لقاح "سبوتنيك- V" في الدولة... والذي تم تطويره في مركز "غامالي" الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، بدعم من مختبرات "بيورهيلث" الرائد في الإمارات العربية المتحدة".

وتعتبر التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك- V" في الإمارات العربية المتحدة جزءاً من التجارب السريرية للمرحلة الثالثة، إلى جانب التجارب السريرية المماثلة في روسيا وبيلاروس. ونُشرت نتائج التجارب السريرية للمرحلة الأولى والثانية للقاح "سبوتنيك- V" في المجلة الطبية الرائدة "ذا لانسيت"، وأظهرت أن الاستجابات المناعية الخلطية والخلوية قد تحققت في 100 بالمئة من المتطوعين دون ظهور أي تبعات خطيرة.

وكجزء من التجارب السريرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يتم إجراؤها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، سيخضع المتطوعون للإشراف الطبي لمدة 90 يومًا بعد حقنهم بلقاح "سبوتنيك-في".

نُشرت نتائج التجارب السريرية للمرحلة الأولى والثانية من لقاح "سبوتنيك -في" في المجلة الطبية الرائدة "ذا لانسيت" وأظهرت أن الاستجابات المناعية الخلطية والخلوية تحققت بنسبة 100 بالمئة من المتطوعين دون أي أحداث سلبية خطيرة