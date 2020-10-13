"صور حية"...عرض لطائرات مسيرة في سماء سوتشي...فيديو

كان العرض الملون ختام مهرجان العلوم في مركز سيريوس التعليمي. ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية لقطات للعرض.

تم التحقق من دقة تحركات الطائرات المسيرة حتى السنتيمتر. قام المهندسون ببرمجة أشكال الرسوم المتحركة الثلاثية الأبعاد مسبقًا، لتسجيل في ذاكرة كل طائرة مسيرة مسارها.