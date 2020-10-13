مركز غامالي: اختبارات لقاح "سبوتنيك V" على من تزيد أعمارهم عن 60 عاما تنتهي منتصف 2021

أعلن مدير مركز غامالي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينسبورغ ، اليوم الثلاثاء، أنه يخطط لإنهاء اختبارات لقاح "سبوتنيك V " على من تزيد أعمارهم عن 60 عاما في منتصف العام المقبل، بعد ذلك من المنتظر إجراء التجارب بمشاركة الأطفال.

موسكو-سبوتنيك. وقال غينسبورغ خلال مؤتمر تحت عنوان" جائحة 2020: المخاطر، الحلول، التداعيات": "في الوقت الحالي، نعمل مع وزارة الصحة على إعداد مسودة الوثائق حتى يتسنى لنا عندما يكتمل الاختبار على المتطوعين ممن تتجاوز أعمارهم 60 عاما بنجاح في منتصف العام القادم، تقديم مجموعة من الوثائق التي من شأنها أن تسمح لنا لبدء تجارب هذا اللقاح على الأطفال".

في سياق متصل، أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، يوم أمس الاثنين، أن لقاح "سبوتنيك V " الروسي قد يستخدم على نطاق واسع في روسيا في أواخر تشرين الأول / أكتوبر - أوائل تشرين الثاني / نوفمبر.

كما أكد دميترييف نجاح اختبارات اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V"، وأنه تم تطعيم أكثر من 12 ألف مواطن روسي.

ويذكر أن نتائج المراحل الأولى من التجارب السريرية للقاح، التي نشرت في المجلة الطبية المشهورة "ذا لانسيت"، أظهرت مستوى مستقرا على صعيد الاستجابة المناعية الخلطية والخلوية بنسبة 100 في المئة بين الأفراد المتطوعين، دون تسجيل أية أعراض جانبية خطيرة.

وكانت وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طوره مركز "غامالي" للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.