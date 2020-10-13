روسيا تدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن الحديث بفوقية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن محاولات إجراء الأعمال التجارية مع روسيا الاتحادية من موقع تفوقها والتحول إلى حوار متساوٍ.

وفي محادثة مع رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، أشار إلى أن "العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي "يمكن أن تقوم فقط على المساواة والاحترام المتبادل للمصالح".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "لهذا السبب، تحتاج بعض الدول، التي حددت الأسلوب في الاتحاد الأوروبي، إلى التخلي عن محاولات إدارة الأعمال من وجهة نظر تفوقها والاعتراف بأنه لا بديل عن الحوار الصادق مع الحقائق الموجودة في متناول اليد".

يذكر أن المحادثة تمت بمبادرة من الجانب الأوروبي.

وفي سياق آخر، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف وبوريل ناقشا الوضع حول بيلاروسيا، والتسوية في أوكرانيا وقره باغ.

وقالت الخارجية: "كما تم النظر في عدد من المواضيع الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مسألة تنفيذ اتفاقات مينسك بشأن حل الأزمة الأوكرانية، ومهام التسوية في قره باغ وفقا لبيان موسكو لوزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا، فضلا عن الوضع حول جمهورية بيلاروسيا".