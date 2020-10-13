لافروف: لا نستبعد احتمال توقف الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا قد تتوقف عن التواصل مع الاتحاد الأوروبي، معلقا على الوضع حول التحقيق في مزاعم تسميم المدون أليكسي نافالني.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، في عرض تقرير في نادي "فالداي" الدولي للحوار تحت عنوان "حلم العالم المتنوع: كيف يستمر التاريخ" اليوم الثلاثاء، "هؤلاء الأشخاص المسؤولون عن السياسة الخارجية في الغرب لا يفهمون ضرورة الحديث بطريقة تتسم بالاحترام المتبادل - ربما يتعين علينا ببساطة التوقف عن التواصل معهم لفترة من الوقت، خاصة وأن أورسولا فون دير لاين تقول إنه لا توجد شراكة جيوسياسية مع الحكومة الروسية الحالية".

كما أشار لافروف، إلى أن السلوك الأكثر أنانية لزعماء بعض الدول، يؤثر بشكل متزايد على الأحداث في الساحة الدولية، مضيفا أن ثقافة الحوار وثقافة التسوية والاستماع إلى المحاورين قد ضاعت، وأنه غالبا ما تسود الرغبة في توجيه الاتهام وإصدار إنذارات ومطالبات.