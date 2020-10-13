17 شركة روسية تحصل على رخص تصدير إلى السعودية

أعلنت الهيئة الروسية لمراقبة الطب البيطري والصحة النباتية أن 17 شركة روسية حصلت على رخص تصدير منتجاتها الغذائية إلى المملكة العربية السعودية.

وجاء في نص بيان الهيئة الروسية اليوم الثلاثاء، "17 شركة روسية تنتج منتجات الثروة الحيوانية حصلت على رخص تصدير إلى المملكة العربية السعودية".

ووفقًا لتقرير الهيئة، تشمل قائمة الشركات المعتمدة من قبل المملكة العربية السعودية: 3 شركات لإنتاج اللحوم الجاهزة، و10 شركات متخصصة بإنتاج الأسماك والمأكولات البحرية، وشركتين لإنتاج الألبان وشركتين متخصصتين بمنتجات النحل.

وبحسب الهيئة، جاء ذلك نتيجة مفاوضات مثمرة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي جرت في الأشهر الماضية.

الجدير بالذكر، أن 40 شركة روسية تمتلك حاليا رخص تصدير منتجاتها إلى المملكة العربية السعودية.