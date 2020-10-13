بوتين يبحث هاتفيا مع ولي العهد السعودي الوضع في سوق الطاقة

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع ولي العهد السعودي الوضع في سوق الطاقة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين "بمبادرة من الجانب السعودي جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود، حيث تم تقييم مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل إيجابي، وتم التعبير عن الاستعداد المتبادل لمواصلة تطوير التعاون الروسي السعودي في مختلف المجالات".

وأضاف بيان الكرملين أن الطرفين ناقشا الوضع في سوق الطاقة العالمية، كما تمت الإشارة إلى أهمية العمل المشترك، بما في ذلك في صيغة "أوبك+".

واتفقت الدول الأعضاء في صفقة "أوبك +"، في 12 نيسان/ أبريل الماضي، على خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، في مايو – يونيو/ حزيران، وبمقدار 7.7 مليون برميل في النصف الثاني من العام الحالي، وبمقدار 5.8 مليون برميل أخرى حتى نهاية نيسان/ أبريل 2022.

وتأتي التخفيضات بالمقارنة مع إنتاج أكتوبر 2018، كقاعدة مرجعية لعملية الخفض، ولكن روسيا والمملكة العربية السعودية، أخذتا على عاتقهما 11 مليون برميل يوميا، قياسا مع الكل هناك انخفاض بنسبة 23 في المئة و18 في المئة و14 في المئة على التوالي.