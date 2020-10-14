وزير الدفاع الروسي يجري محادثات مع نظيريه الأرميني والأذربيجاني

أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، محادثات هاتفية مع وزيري دفاع أرمينيا وأذربيجان دعا خلالها إلى الوفاء الكامل بالالتزامات التي توصل إليها الطرفان في موسكو.

وجاء في بيان الوزارة أنه "خلال المحادثات، دعا وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، نظيريه إلى الوفاء بالتزاماتهما بشكل كامل وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في موسكو في 10 أكتوبر/تشرين الأول".

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم، مهاجمة الجيش الأذربيجاني لمعدات عسكرية على الأراضي الأرمنية. وبهذا الصدد، قررت وزارة الدفاع الأرمينية احتفاظها بالحق في مهاجمة أي منشأة عسكرية على أراضي أذربيجان

واندلعت، في 27 سبتمبر/أيلول/ الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.

ورغم الاتفاق على هدنة، إلا أنها اتسمت بالهشاشة منذ سريانها يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث يتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكات صارخة للهدنة وتنفيذ هجمات ضد المدنيين.