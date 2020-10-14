إيطاليا تدعو روسيا للتحقيق في واقعة تسميم نافالني ضمن إطار زمني محدد

دعت إيطاليا روسيا، اليوم الأربعاء، للتحقيق في واقعة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني ضمن إطار زمني محدد لمعرفة المسؤولين عن الحادث.

موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو، إن "إيطاليا تدعو روسيا لإجراء تحقيقات ضمن موعد محدد لتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة فيما يتعلق بـنافالني".

وتقول موسكو إنها لا تستطيع التحقيق في حادثة المعارض أليكسي نافالني في ظل غياب أي حقائق

وكانت ألمانيا قد زعمت أن نافالني تعرض لمحاولة تسميم بمادة "نوفيتشوك" المشلة للأعصاب، بعد أن قالت إن الأطباء عثروا على آثار هذه المادة في عينة لدم نافالني، أخذت في مستشفى "شاريته" في برلين، حيث نقل نافالني من أومسك الروسية.

ولم تستند برلين في هذا لأي دليل، مما دفع موسكو لوصف الحادث بأنه يشبه تمثيلية تهدف لتبرير فرض عقوبات جديدة عليها.

ونُقل نافالني، الذي تعرض لوعكة صحية في نهاية شهر آب/ أغسطس على متن طائرة متجهة من مدينة تومسك الروسية، إلى عيادة شاريتيه في برلين. وهو موجود حالياً في ألمانيا.