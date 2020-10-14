لافروف يجري يوم 20 أكتوبر في مجلس الأمن الدولي مناقشة حول الوضع بالخليج

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن النقاش الذي سيجري عبر الاتصال المرئي، حول الوضع في الخليج، برئاسة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيعقد في الـ20 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للوزارة أن موضوع النقاش هو "الحفاظ على السلام والأمن الدوليين: مراجعة شاملة للوضع في الخليج". ومن المقرر أن يشارك في هذا الحدث ممثلو بلدان المنطقة وعدد من المنظمات الإقليمية.

وأضاف بيان وزارة الخارجية الروسية: "نتطلع إلى مناقشة صريحة، ولكن بناءة وغير تصادمية، تهدف إلى إيجاد طرق شاملة لتحسين الوضع في منطقة الخليج، والحد من التوترات القائمة وتطوير تدابير بناء الثقة مع احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي جميع الدول في المنطقة".

هذا وتتولى روسيا، في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، رئاسة مجلس الأمن الدولي.