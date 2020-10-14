منح دراسية... 300 طالب من 15 دولة أفريقية يدرسون العلوم النووية في روسيا

تسعى العديد من البلدان الأفريقية للحصول على الطاقة النووية باعتبارها "مصدرا لطاقة المستقبل"، وبالرغم من وجود محطة طاقة نووية وحيدة في جنوب أفريقيا، إلا أن أكثر الدول تسعى لتطير كوادرها في هذا المجال العلمي الحديث والمتطور.

وتقوم شركة "روس أتوم" الروسية بمفاوضات واسعة حول التعاون النووي مع أكثر من 4 دول أفريقية، وتتراوح هذه المفوضات بين مشاريع في مراحلها الأولى مع نامبيا واتفاقيات أكثر نضجا لم يتم التصديق عليها مع نيجيريا والسودان، بالإضافة إلى عقود بناء كاملة مع مصر.

وتعمل المؤسسة بالإضافة إلى ذلك، بحسب صفحة "Russian Africa Journal" في "فيسبوك"، على تقديم منح دراسية في روسيا للطلاب من أفريقيا لدراسة العلوم والهندسة النووية في روسيا.

ومنذ شهر يناير / كانون الثاني من عام 2020 بدأ حوالي 300 طالب من أكثر من 15 دولة أفريقية دراسة العلوم النووية في روسيا.

وصممت الشركة مسابقة حملت اسم "Atoms for Africa"، بهدف إلهام وترقية الأجيال القادمة لزيادة الخبرات في تلك الدول حول الطاقة النووية.

ويجب على الطلاب المتقدمين لتلك المنح الدراسية، إجراء أبحاث حول كيفية مساعدة الدول الأفريقية من خلال تقنيات نووية مبتكرة من شأنها أن تحقق أهداف الأمم المتحدة في التنمية المستدامة.

وشارك العام الماضي حوالي 66 طالبا أفريقيا من 9 دول أفريقية وسافر الفائزون في رحلة علمية إلى موسكو زاروا خلالها المنشآت النووية الروسية واطلعوا عليها.

وأشارت الصفحة في بيانها إلى أنه سيتم الإعلان عن المسابقة في هذا العام في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وسيتم الترحيب بمشاركة جميع الدول الأفريقية.