روسيا: أظهرنا ولاء للغرب طيلة عقود من الزمن وحان الوقت لرد الجميل

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن روسيا لم تكن لسنوات عديدة سوى شريك مخلص للغرب، لذا فقد حان الوقت لكي ترد الدول الغربية الجميل.

موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك خلال مقابلة لزاخاروفا مع إذاعة "روسيا 24"، وردا على سؤال عما إذا كان يمكن الحفاظ على العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي رغم العقوبات الجديدة.

وقالت: "إذا كنا نتحدث عن روسيا والأعمال التي تتشارك فيها مع الاتحاد الأوروبي، فمتى تركنا زملائنا من الاتحاد الأوروبي يقعون؟ لقد أظهرنا وأثبتنا على مدى عقود إمكانية الاعتماد علينا. علاوة على ذلك، في أوقات الأزمات التي يواجهها شركاؤنا الغربيون، نحن دائما نساعدهم".

وأردفت أن دور أوروبا قد حان الآن لإثبات ولائها كشريك لروسيا. قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن موسكو سترد بالمثل على أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

توصل وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، إلى قرار سياسي بشأن عقوبات جديدة مناهضة لروسيا بسبب مزاعم بتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني بغاز الأعصاب.

وطالبت روسيا ألمانيا، التي أشرفت على علاج نافالني داخل أراضيها، بتقديم الأدلة وإتاحة المواد في قضيته للمحققين الروس.