مدير وكالة الفضاء الروسية بشأن الوصول إلى محطة الفضاء في زمن قياسي: كل روسي يحب السرعة

تمكنت مركبة "سويوز إم إس-17" من الوصول إلى محطة الفضاء في زمن قياسي قدره 3 ساعات و3 دقائق بفضل صاروخ "سويوز- 2. 1 أ".

وقال المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، تعقيبا على الوصول السريع إلى محطة الفضاء: "لا يوجد مِن بين الروس مَن لا يحب السرعة".

Земля ослабляет объятия, отпуская ракету в космос pic.twitter.com/NnCbOH7Wzu — РОГОЗИН (@Rogozin) October 14, 2020

وانطلقت مركبة "سويوز إم إس-17" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في 14 أكتوبر/تشرين الأول، حاملة على متنها طاقما جديدا لمحطة الفضاء الدولية يضم الملاحين الفضائيين الروسيين سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف والأمريكية كاتلين روبينز.

Hatches are open between newly arrived #SoyuzMS17 spacecraft and @Space_Station.



The ISS crew increase to 6 members: Anatoly Ivanishin, @ivan_mks63, Sergey Ryzhikov, @KudSverchkov, Christopher Cassidy and Kathleen Rubins. pic.twitter.com/qvgac4ZnH5 — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 14, 2020

وهنأهم مدير وكالة الفضاء الروسية بالوصول الناجح إلى محطة الفضاء الدولية، وسأل قائد الطاقم، ريجيكوف، ما إذا كان يرى مانعا لاتباع أقصر مسار للوصول إلى محطة الفضاء، فقال ريجيكوف إنه يجد هذا المسار أمثل وأنسب طريق للوصول إلى محطة الفضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن اتباع المسار القصير للوصول إلى محطة الفضاء الدولية بات ممكنا بعد بدء استخدام صاروخ "سويوز 1.2 أ" لإطلاق المركبات الفضائية المأهولة، وهو الصاروخ الذي يملك كل الإمكانيات لإيصال المركبة الفضائية إلى موقع مداري محدد بدقة متناهية.