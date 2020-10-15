إحباط عمليات إرهابية والقضاء على خلية تابعة لـ "كتائب التوحيد والجهاد" في فولغوغراد الروسية

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، القضاء على إرهابيين في مدينة فولغوغراد كانوا يخططون لتفجير مبان حكومية وثكنات عسكرية.

وجاء في بيان جهاز الأمن الفدرالي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي نشاط خلية تابعة لتنظيم كتائب التوحيد والجهاد" (المحظورة في روسيا)، التي ينتمي أعضاؤها إلى دول آسيا الوسطى، حيث كانوا يخططون لأعمال إرهابية في مدينة فولغوغراد".

وتابع البيان: "أبدى زعيم الخلية وأحد شركائه مقاومة مسلحة وحاولا إخراج مادة إرهابية من مخبئها، نتيجة لذلك قام أفراد الأمن الفيدرالي بتحييدهما".

وعثر الأمن في مكان الحادث، على أسلحة نارية وذخائر ومكونات كيماوية وذخائر صغيرة للعبوات الناسفة والأدب الديني وخريطة فولغوغراد مع المواقع المخطط لتنفيذ الهجمات الإرهابية فيها بالإضافة إلى عناوين سكن المتطرفين.

وقال مكتب الأمن الفيدرالي: "في الوقت نفسه، تم اعتقال أعضاء آخرين في الخلية في موسكو وسانت بطرسبورغ وأوفا ومايكوب وفولغوغراد، حيث يتم اتخاذ قرارات إجرائية بشأنهم".