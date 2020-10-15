الاتحاد الاوروبي يدرج رجل الأعمال الروسي بريغوزين في قائمة العقوبات المفروضة بشأن ليبيا

وتنص الوثيقة على أن الروسي متورط في أنشطة مجموعة فاغنر في ليبيا، في تقديم الدعم لها "مما يشكل تهديدا لسلام واستقرار وأمن البلاد". ويُزعم أن منظمة فاغنر متورطة في إمداد ليبيا بالسلاح في انتهاك لحظر الأمم المتحدة. وبالتالي، فإن أفعالها تتعارض مع الجهود الرامية إلى تسوية سلمية في ليبيا بدعم من الأمم المتحدة، وفقا للاتحاد الأوروبي.

الإدراج في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي يعني فرض حظر الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول في أراضي الاتحاد. كما يُحظر على المواطنين والمنظمات في الاتحاد الأوروبي تحويل الأموال إلى أولئك المدرجين في القائمة.

وتسري العقوبات من تاريخ النشر، ويمكن للأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات الطعن في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي وفقًا للإجراءات المعمول بها. وأضيف بريغوزين إلى قائمة العقوبات مع مواطنين آخرين روس من بينهم مدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، والنائب الأول لإدارة الرئيس الروسي سيرغي كيريينكو، ورئيس إدارة الرئيس الروسي لشؤون السياسة الداخلية أندريي يارين، والممثل المفوض في سيبريا سيرغي مينيايلو، ونائبي وزير الدفاع الروسي بافل بوبوف وأليكسي كريفوروتشكو. كما تشمل العقوبات المعهد الحكومي للأبحاث العلمية والكيمياء العضوية.